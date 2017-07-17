Госдума может запретить рекламу на радио и телевидении по воскресеньям

В Госудуму собираются внести законопроект о запрете прерывать рекламой теле-, радиопередачи и фильмы, транслируемые в воскресенье с 6.00 до 24.00, пишет РИА "Новости".
"В выходные люди должны отдыхать. В том числе – иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы. А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, проблемах, попросту раздражают", - считают инициаторы документа - депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев.
Кроме того, авторы объясняют свою идею защитой детей. В будни дети смотрят телевизор относительно немного, а в выходные дни включают телевизор или радио сразу, как только просыпаются. "Как известно, сознание человека формируется в детском возрасте, именно поэтому несформировавшееся сознание ребенка легко поддается влиянию не всегда положительной рекламой", - написали депутаты в пояснении.
В поддержку проекта авторы также привели данные фонда "Общественное мнение", чей опрос показал, что 82% россиян считают, что реклама на телевидении занимает слишком много времени.
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