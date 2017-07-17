Госдума может запретить рекламу на радио и телевидении по воскресеньям

"В выходные люди должны отдыхать. В том числе – иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы. А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, проблемах, попросту раздражают", - считают инициаторы документа - депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев.

Кроме того, авторы объясняют свою идею защитой детей. В будни дети смотрят телевизор относительно немного, а в выходные дни включают телевизор или радио сразу, как только просыпаются. "Как известно, сознание человека формируется в детском возрасте, именно поэтому несформировавшееся сознание ребенка легко поддается влиянию не всегда положительной рекламой", - написали депутаты в пояснении.

В поддержку проекта авторы также привели данные фонда "Общественное мнение", чей опрос показал, что 82% россиян считают, что реклама на телевидении занимает слишком много времени.