Госдума приняла закон о компенсационном фонде дольщиков

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о порядке формирования компенсационного фонда для выплат по долевому строительству. С июля 2018 года застройщики должны будут перечислять в него обязательные взносы в размере 1,2% от стоимости возведения дома, сообщает ТАСС. Эксперты и участники рынка считают, что ужесточение законодательства приведет к росту цен на недвижимость.
В документе сказано, что ставка, которая будет определяться федеральным законом, будет пересматриваться не чаще, чем один раз в год. Она будет фиксированной до окончания переходного периода 1 июля 2018 года. На это время фонд будет исчисляться объемом около 4,5 млрд рублей.
Фонд поможет в выплате дольщикам разорившихся компаний, завершении ввода жилого объекта и аккредитации арбитражных управляющих.
На протяжении всего срока строительства застройщик будет обязан поддерживать собственные средства в размере 10% от планируемой стоимости проекта. Также компании придется обеспечить минимальный остаток средств на счете в уполномоченном банке в размере 10% от проектной стоимости на дату получения разрешения на привлечение средств дольщиков.
По мнению члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дениса Москвина, принятый закон позволит значительно снизить риски, с которыми сталкиваются покупатели жилья. Однако эксперты и участники рынка отметили, что ужесточение законодательства приведет к росту цен на недвижимость и может заметно изменить ситуацию в отрасли. В частности, речь идет о сокращении количества небольших компаний-застройщиков. При этом уход с рынка недобросовестных игроков уменьшит и число обманутых дольщиков в будущем.
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