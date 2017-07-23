Госдума приняла закон о компенсационном фонде дольщиков

В документе сказано, что ставка, которая будет определяться федеральным законом, будет пересматриваться не чаще, чем один раз в год. Она будет фиксированной до окончания переходного периода 1 июля 2018 года. На это время фонд будет исчисляться объемом около 4,5 млрд рублей.

Фонд поможет в выплате дольщикам разорившихся компаний, завершении ввода жилого объекта и аккредитации арбитражных управляющих.

На протяжении всего срока строительства застройщик будет обязан поддерживать собственные средства в размере 10% от планируемой стоимости проекта. Также компании придется обеспечить минимальный остаток средств на счете в уполномоченном банке в размере 10% от проектной стоимости на дату получения разрешения на привлечение средств дольщиков.

По мнению члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дениса Москвина, принятый закон позволит значительно снизить риски, с которыми сталкиваются покупатели жилья. Однако эксперты и участники рынка отметили, что ужесточение законодательства приведет к росту цен на недвижимость и может заметно изменить ситуацию в отрасли. В частности, речь идет о сокращении количества небольших компаний-застройщиков. При этом уход с рынка недобросовестных игроков уменьшит и число обманутых дольщиков в будущем.