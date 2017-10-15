Госдума разработает законопроект в ответ на американские санкции

Госдума прорабатывает вопрос о внесении законопроекта в ответ на санкции Вашингтона в отношении России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет ТАСС.
"Мы прорабатываем этот вопрос, но пока не можем презентовать его и говорить о конкретном содержании. Идет проработка этого вопроса", — подчеркнул Володин.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не исключает возможности ответа России на антироссийские санкции США не только на дипломатическом, но и на законодательном уровне. Как отметил глава комитета, "обязав сократить число сотрудников дипмиссии США в РФ до паритета, Россия оставила за собой право и на другие ответные меры". По мнению Слуцкого, "введение мер противодействия на законодательном уровне было бы вполне логично".
В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
В сентябре США закрыли три дипломатических представительства РФ на своей территории, в том числе генконсульство в Сан-Франциско. В помещениях объектов российской дипсобственности прошли досмотры и обыски.
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