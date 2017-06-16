Госдума разрешила частично засекретить доходы лиц под охраной ФСО

Информация появилась на сайте нижней палаты парламента.

Согласно обсуждаемым в Госдуме поправкам, Федеральная служба охраны (ФСО) получит право "принимать меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей". В частности, раскрытие и обработка персональных данных таких лиц будет возможна лишь с их согласия и с согласия органов госохраны.

Исключение предложено сделать лишь "для персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами", пишет polit.ru.