Госдума разрешила частично засекретить доходы лиц под охраной ФСО

Госдума приняла во втором чтении поправки в ФЗ "О государственной охране" и "О персональных данных", разрешающие частично засекретить персональные данные находящихся под такой охраной лиц.
Информация появилась на сайте нижней палаты парламента.
Согласно обсуждаемым в Госдуме поправкам, Федеральная служба охраны (ФСО) получит право "принимать меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей". В частности, раскрытие и обработка персональных данных таких лиц будет возможна лишь с их согласия и с согласия органов госохраны.
Исключение предложено сделать лишь "для персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами", пишет polit.ru.
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