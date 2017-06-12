Госдума РФ планирует ужесточить наказания за ношение оружия в состоянии опьянения

За ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ хотят наказывать суровее. Комитет Госдумы по безопасности намерен обсудить вопрос об увеличении санкции для нарушителей, вплоть до пожизненного запрета носить оружие, пишет РИА Новости.
В настоящее время эта санкция составляет от одного до двух лет лишения специального права на хранение и ношение оружия. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил СМИ, что: "Мы намерены обсудить вопросы об увеличении санкции в виде лишения специального права за ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ вплоть до пожизненного".
Также следует рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение и хранение гражданского оружия, если владелец уже совершал административные правонарушения, не связанные с оборотом оружия, в состоянии опьянения, добавил спикер.
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