Госдума РФ планирует ужесточить наказания за ношение оружия в состоянии опьянения

В настоящее время эта санкция составляет от одного до двух лет лишения специального права на хранение и ношение оружия. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил СМИ, что: "Мы намерены обсудить вопросы об увеличении санкции в виде лишения специального права за ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ вплоть до пожизненного".

Также следует рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение и хранение гражданского оружия, если владелец уже совершал административные правонарушения, не связанные с оборотом оружия, в состоянии опьянения, добавил спикер.