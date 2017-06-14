Госдума усилит защиту персональных данных власть имущих

Поправки вносятся в документ, где первоначально говорилось о новых требованиях, предъявляемых к сотрудникам ФСО, и уточнялись их полномочия, пишет "Московский комсомолец".

Согласно поправкам ФСО обеспечивает защиту персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.

По закону "О государственной охране" охраняемыми лицами в РФ являются бывший и действующий президенты, проживающие с ними или сопровождающие их члены семьи, премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, главы Конституционного, Верховного судов и следственного комитета и генпрокурор.

Изменения вносятся и в действующий закон "О персональных данных", где "персональными данными" названа любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу. А их "обработкой" признано любое действие с использованием интернета или без него, включая "сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных".

"Московский комсомолец" предполагает, что теперь усложнится работа при проведении расследований. "Если условный "навальный" захочет получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах, принадлежащих сыну или дочери охраняемого лица, то ему придется сначала получить согласие ФСО?", — задается вопросом газета, пишет znak.com.