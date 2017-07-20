Госдума ввела льготы на проезд для прокуроров и следователей

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Сегодня, 20:07.
Жизнь

Госдума приняла в третьем чтении закон о компенсации проезда к месту лечения сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета, сообщает "Росбалт".

Владимир Путин поздравил прокуроров с 295-летием прокуратуры России.
Владимир Путин поздравил прокуроров с 295-летием прокуратуры России. Фото: kremlin.ru.

По действующему закону, такую компенсацию получают все другие силовики, направляющиеся к месту лечения в санаторно-курортных организациях, подведомственных соответствующим федеральным органам исполнительной власти.

Кроме того, право на компенсацию расходов, связанных с оплатой проезда в санаторно-курортные организации, предусмотрено также для граждан, уволенных со службы, и членов их семей. 

Вместе с тем, для прокурорских работников и сотрудников СК, а также пенсионеров указанных органов и членов их семей такие социальные гарантии российским законодательством не предусмотрены.

Законом предлагается предоставить прокурорским работникам и сотрудникам следственного комитета, а также пенсионерам этих органов и членам их семей право на оплату проезда (компенсацию расходов на проезд) в санаторно-курортные организации, подведомственные Генпрокуратуре и СКР.

Компенсацию можно будет получить один раз в год в случае их направления на лечение медицинской организацией, в которой они состоят на учете.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

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