Госпитализирована певица Шинейд О'Коннор

О'Коннор обратилась к своим друзьям с эмоциональным призывом о помощи, заявив, что страдает тяжелыми душевными расстройствами. Певица сообщила, что проживает в мотеле американского штата Нью-Джерси и "борется за свою жизнь". Кроме того, она чувствует себя одинокой, после того как ее лишили опеки над 13-летним сыном.

После публикации видео фанаты О'Коннор поехали в мотель, чтобы предложить ей свою помощь, а шотландская певица Энни Леннокс начала разыскивать ее друзей и родственников.

Сечас О'Коннор находится в больнице в Нью-Джерси. Друг певицы написал от ее имени в Facebook, что она "окружена любовью и получает наилучшую помощь".

О'Коннор, у которой диагностировано биполярное расстройство, в июне 2017 года опровергала сообщения о том, что прыгнула с моста в попытке покончить с собой. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция нашла ее в течение суток, пишет bfm.ru.

В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Информация о нервном расстройстве певицы появлялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры.