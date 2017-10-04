Гость из арктики научит барнаульцев английскому

5 октября 2017 г. в 19.00 в барнаульской галерее Нагорная (ул.Аванесова, 30) состоится очередная встреча разговорного клуба английского языка #говоридавай.
В этот четверг специальным гостем встречи станет Денис Джурисон.
8 месяцев в году Денис живет в Норвегии в местечке Лонгйирбьюэн на архипелаге Свальбард и работает гидом в Арктике. В остальное время Денис много путешествует.
Принять участие во встрече и взбодрить свой английский сможет любой — участие бесплатное. Чтобы прийти на встречу нужно предварительно зарегистрироваться в "Инстаграме".
Организаторы клуба обещают не только полезное общение, но и уютную обстановку, вкусный кофе и эстетическое наслаждение — в галерее каждый месяц меняются экспозиции.
В дальнейшем организаторы планируют совместно смотреть фильмы и читать книги на английском.
#говоридавай в четверг, 5 октября в 19.00 в галерее "Нагорная" (ул. Аванесова, 30).
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