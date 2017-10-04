Гость из арктики научит барнаульцев английскому

В этот четверг специальным гостем встречи станет Денис Джурисон.

8 месяцев в году Денис живет в Норвегии в местечке Лонгйирбьюэн на архипелаге Свальбард и работает гидом в Арктике. В остальное время Денис много путешествует.

Принять участие во встрече и взбодрить свой английский сможет любой — участие бесплатное. Чтобы прийти на встречу нужно предварительно зарегистрироваться в "Инстаграме".



Организаторы клуба обещают не только полезное общение, но и уютную обстановку, вкусный кофе и эстетическое наслаждение — в галерее каждый месяц меняются экспозиции.

В дальнейшем организаторы планируют совместно смотреть фильмы и читать книги на английском.



#говоридавай в четверг, 5 октября в 19.00 в галерее "Нагорная" (ул. Аванесова, 30).