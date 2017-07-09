Гостей и жителей Алтая научат работать на ручном экструдере и расписывать фарфор

Участие в мероприятии примут студенты старших курсов специальности "керамика", профессиональные художники-керамисты и фарфористы, мастера из Узбекистана, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и Алтайского края.

Гости фестиваля прямо на берегу Катуни смогут посетить мастер-классы. Их научат не только изготавливать работы из фарфоровой, цветной майоликовой и шамотной масс, но и заниматься росписью фарфора и сырой эмали, освоить технику работы на ручном экструдере и обжиг. Также в программе заявлен мастер-класс "Формовка изделий на гончарном круге в традиционной восточной технике".

После "фарфорового пленэра" пройдет выставка. В экспозицию войдут лучшие произведения.