Гостей и жителей Алтая научат работать на ручном экструдере и расписывать фарфор

В Алтайском крае готовятся к III Международному фестивалю "Фарфоровая сказка Алтая". Он пройдет с 17 по 28 июля в Усть-Убе на территории туристского комплекса "Сокол", сообщает региональное Управление по культуре и архивному делу.
Участие в мероприятии примут студенты старших курсов специальности "керамика", профессиональные художники-керамисты и фарфористы, мастера из Узбекистана, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и Алтайского края.
Гости фестиваля прямо на берегу Катуни смогут посетить мастер-классы. Их научат не только изготавливать работы из фарфоровой, цветной майоликовой и шамотной масс, но и заниматься росписью фарфора и сырой эмали, освоить технику работы на ручном экструдере и обжиг. Также в программе заявлен мастер-класс "Формовка изделий на гончарном круге в традиционной восточной технике".
После "фарфорового пленэра" пройдет выставка. В экспозицию войдут лучшие произведения.
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