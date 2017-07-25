Гости Шукшинсокго фестиваля рассказали, зачем они приехали на Пикет

Василию Шукшину 25 июля исполнилось бы 88 лет. Гости "Шукшинских дней на Алтае" рассказали altapress.ru о том, что думают о празднике и зачем они приехали на Пикет.
Оксана Березовская приехала на фестиваль из Бийска. Она старается бывать здесь каждый год.
Сейчас я сижу, слушаю песни и вспоминаю, что 26 лет назад у меня была свадьба именно здесь, на Пикете. В окрестностях мы с мужем зарыли бутылку шампанского. Каждый раз, приезжая в Сростки, думаю, стоит ли сходить откопать ее и посмотреть, что с ней стало.
Гора Пикет для меня — символ семейного счастья. Здесь я чувствую единение с природой и отдыхаю душой.
Екатерина Казанцева приехала на фестиваль в первый раз из Бийска.
С творчеством Василия Шукшина я познакомилась больше 30 лет назад и с тех пор полюбила его книги за честное описание деревенской жизни.
У меня несколько лет болит нога и забираться на гору Пикет было непросто. Кто-то из организаторов нашел палку и с этим костылем я поднялась быстрее. Мне 86, но я надеюсь, что смогу прийти на фестиваль и в следующем году.
Семья Назаровых приехала на Пикет вместе с детьми и друзьями. Андрей, глава семьи, последний раз был в Сростках больше 10 лет назад.
Шукшинский фестиваль для нас — место, где можно отдохнуть душой. В этот раз больше всего понравилась богатая ярмарка. Мы купили несколько игрушек из глины.
Дети в восторге от красивых видов и просторов. Они целый день радостно бегают, а заодно больше узнают о творчестве Василия Шукшина. В музее их было не оторвать от фотовыставки.
Леонид и Галина Федоренчик приехали в Сростки из Чарышского района в шестой раз.
Мы до сих пор в шоке, не хватает слов, чтобы все описать. Когда смотришь фестиваль по телевизору, то ощущения совсем не те. Здесь нам нравится природа, а чистым воздухом дышится легко и свободно. Интересно своими глазами увидеть известных актеров, сфотографироваться с ними.
Каждый раз, когда приезжаем, не успеваем все посмотреть. Сегодня впервые сходили в музей. К Василию Шукшину мы относимся исключительно хорошо. У него много талантов, хотелось бы, чтобы такие праздники проводились чаще.
Татьяна Зотова приехала в Сростки из Барнаула в третий раз.
На мой взгляд, в этом году на фестивале маловато молодежи. В основном пенсионеры и пары с детьми.
Василий Шукшин для меня — певец красоты нашего края. Печально, что молодое поколение его почти не читает. Мне приятно, что артисты хорошо отзываются об Алтайской земле. На Пикете я могу подышать горными травами и получить душевное удовлетворение.
Наталья Ворожбитова приезжает на фестиваль из Барнаула больше 30 лет.
Когда-то давно в Сротсках я поняла, что такое родина. Думаю, что многие приезжают сюда именно для этого.
Я стараюсь приходить на Пикет рано утром, когда здесь еще нет людей. Ухожу в лес, лежу на траве и чувствую энергетику этого места.
Раньше я часто останавливалась у друга детства Василия Макаровича — Александра Калачикова. Он рассказывал много историй о Шукшине и помог мне по-новому взглянуть на творчество автора.
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