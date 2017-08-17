Государственный адвокат отказался защищать экс-президента Украины Януковича

Мешечек при этом отметил, что занимается индивидуальной адвокатской практикой, не входит ни в одно адвокатское объединение и не имеет помощников.

"Учитывая особую сложность уголовного дела, считаю, что для более качественной и надлежащей защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейшем рассмотрении дел. Прошу принять мой отказ от исполнения обязанностей по защите Януковича", — заявил адвокат, пишет polit.ru.

3 августа суд на Украине принял решение о переносе заседания по делу бывшего президента страны. Суд предоставил время для дополнительного изучения материалов, которые были приобщены стороной защиты и стороной обвинения до начала судебного разбирательства дела по существу.

Ранее Виктор Янукович отозвал своих защитников из проходящего на Украине судебного процесса по делу о госизмене. Бывший президент, который в настоящее время находится на территории России, считает, что процесс утратил легитимность, поэтому любые решения суда будут никчемными.

Ранее Печерский районный суд Киева арестовал на имущество экс-президента Украины Виктора Януковича. Под арест попали жилой дом, квартира, два гаража, два машино-места в полуподземном паркинге, а также бриг — двухмачтовое судно с прямым парусным вооружением.