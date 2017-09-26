Говори давай! В Барнаульской галерее открыли разговорный клуб

Взбодрить свой английский сможет любой – участие бесплатное. Чтобы прийти на встречу нужно предварительно зарегистрироваться в "Инстаграме".

Организаторы клуба обещают не только полезное общение, но и уютную обстановку, вкусный кофе и эстетическое наслаждение – в галерее каждый месяц меняется экспозиция.

Кроме того, в клуб будут приглашать интересных гостей – первую встречу посетит путешественник из США Taylor Beckwith-Ferguson.

В дальнейшем организаторы планируют совместно смотреть фильмы и читать книги на английском.

#говоридавай в среду, 27 сентября, в 18.30 в галерее "Нагорная" (ул. Аванесова, 30).