В Барнауле грабитель ударил продавца электрошокером

После того, как мужчина сломил сопротивление продавца, он вытащил из кассы 89 тысяч рублей и прихватил смартфон женщины — Meizu u20. Телефон нашли недалеко от места преступления — судя по всему, грабитель его выбросил. Очевидно, продавец воспользовалась функцией разблокировки телефона по отпечатку пальца. С помощью служебной собаки полицейские нашли в одном из близлежащих дворов в мусорном баке медицинскую маску и латексные перчатки.

Приметы грабителя: высокий, был одет в черную куртку, темную шапку и медицинскую маску. Сейчас правоохранители занимаются его розыском.