В Барнауле грабитель ударил продавца электрошокером

29 октября около 20.10 в магазине "Грида" по адресу ул. Георгия Исакова, 226в напали на продавца. Неизвестный мужчина в медицинской маске ударил женщину электрошокером и повалил ее на пол. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
После того, как мужчина сломил сопротивление продавца, он вытащил из кассы 89 тысяч рублей и прихватил смартфон женщины — Meizu u20. Телефон нашли недалеко от места преступления — судя по всему, грабитель его выбросил. Очевидно, продавец воспользовалась функцией разблокировки телефона по отпечатку пальца. С помощью служебной собаки полицейские нашли в одном из близлежащих дворов в мусорном баке медицинскую маску и латексные перчатки.
Приметы грабителя: высокий, был одет в черную куртку, темную шапку и медицинскую маску. Сейчас правоохранители занимаются его розыском.
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