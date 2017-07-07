Грабитель вырвал у барнаульца деньги вместе с карманом

Житель Барнаула пострадал от нового знакомого, который похитил у него из кармана 11 тысяч рублей. Грабителя задержали.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне потерпевший с недавним знакомым вместе распивали спиртные напитки в кафе. Когда они вышли на улицу, подозреваемый неожиданно оторвал карман у одежды нового "друга", выхватил деньги и скрылся. Потерпевший обратился в полицию.
Подозреваемого оперативно задержали: им оказался житель краевой столицы. Похищенные денежные средства он успел потратить.
В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.
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