Грабитель вырвал у барнаульца деньги вместе с карманом

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне потерпевший с недавним знакомым вместе распивали спиртные напитки в кафе. Когда они вышли на улицу, подозреваемый неожиданно оторвал карман у одежды нового "друга", выхватил деньги и скрылся. Потерпевший обратился в полицию.

Подозреваемого оперативно задержали: им оказался житель краевой столицы. Похищенные денежные средства он успел потратить.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.