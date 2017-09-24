Градский грязно выругался на слепых прослушиваниях "Голоса"

А после Градский эмоционально спросил у Белоглазова: "Зачем ты это спел?". И добавил несколько непечатных выражений.

Напомним, что на тех же прослушиваниях барнаулец Арсений Бородин прошел на следующий этап "Голоса". Арсений исполнил известную песню "Stop" в стиле блюз. К нему повернулись сразу три члена жюри: Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин. Своим наставником артист выбрал Диму Билана.