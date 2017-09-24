Градский грязно выругался на слепых прослушиваниях "Голоса"

"Первый канал" опубликовал запись слепых прослушиваний шестого сезона "Голоса", в которых Александр Градский нецензурно выругался по поводу исполнения песни конкурсантом Вадимом Белоглазовым. Юноша исполнил песню Макса Барских "Туманы", что не понравилось наставникам: ни один из них не повернулся к певцу.
А после Градский эмоционально спросил у Белоглазова: "Зачем ты это спел?". И добавил несколько непечатных выражений.
Напомним, что на тех же прослушиваниях барнаулец Арсений Бородин прошел на следующий этап "Голоса". Арсений исполнил известную песню "Stop" в стиле блюз. К нему повернулись сразу три члена жюри: Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин. Своим наставником артист выбрал Диму Билана.
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