Гражданин Турции застрелил жену-россиянку и отравил детей насмерть

Погибшая женщина была гражданкой России, сообщил РИА Новости представитель российского генконсульства в Анталье.

Вначале он отравил своего сына Виктора и дочь Лейлу, добавив в их сладости пестицид, после чего из помпового ружья застрелил жену Анну. После этого мужчина позвонил в полицию и покончил с собой.

"Преступление, по предварительным данным, произошло на бытовой почве", — заявили в генконсульстве, пишет polit.ru.