Гражданин Турции застрелил жену-россиянку и отравил детей насмерть

В Анталье гражданин Турции убил своих жену и детей, после чего покончил с собой.
Погибшая женщина была гражданкой России, сообщил РИА Новости представитель российского генконсульства в Анталье.
Вначале он отравил своего сына Виктора и дочь Лейлу, добавив в их сладости пестицид, после чего из помпового ружья застрелил жену Анну. После этого мужчина позвонил в полицию и покончил с собой.
"Преступление, по предварительным данным, произошло на бытовой почве", — заявили в генконсульстве, пишет polit.ru.
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