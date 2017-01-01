Гражданин Турции застрелил жену-россиянку и отравил детей насмерть

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Сегодня, 10:46.
Происшествия

В Анталье гражданин Турции убил своих жену и детей, после чего покончил с собой.

Турция.
Турция. Фото: Открытые источники в Интернете (ССО).

Погибшая женщина была гражданкой России, сообщил РИА Новости представитель российского генконсульства в Анталье.

Вначале он отравил своего сына Виктора и дочь Лейлу, добавив в их сладости пестицид, после чего из помпового ружья застрелил жену Анну. После этого мужчина позвонил в полицию и покончил с собой.

"Преступление, по предварительным данным, произошло на бытовой почве", — заявили в генконсульстве, пишет polit.ru.

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