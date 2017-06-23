Гражданину Украины грозит пожизненный срок за распространение наркотиков в Барнауле

Прокуратура Алтайского края передала в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, который распространял наркотики на территории Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, обвиняемый приехал в Россию целенаправленно, чтобы сбывать наркотики. Через интернет он договорился с неизвестными лицами, от которых через "закладки" получал наркотики в особо крупном размере, а потом расфасовывал их и снова закладывал по Барнаулу. Затем он рассказывал об этом своему соучастнику, и получал от него деньги.
Наркотики мужчина хранил в арендованной квартире. При задержании в ней нашли наркотические средства в особо крупном размере. По статье за незаконный сбыт с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере мужчине грозит максимальное наказание до пожизненного лишения свободы.
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