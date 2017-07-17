Гражданка Киргизии поменяла имя, чтобы незаконно попасть в Россию

Гражданку Кыргызстана подозревают в незаконном пересечении российской границы. Женщина приехала в страну после того, как ей отказали в разрешении на въезд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным прокуратуры, в декабре 2014 года подозреваемой запретили въезд в Россию до 31 августа 2017 года. В апреле 2016 года она попыталась въехать в страну, но ее не пустили и отправили по месту жительства. Но в мае она получила новый паспорт в Кыргызстане на другую фамилию и имя, чтобы въехать в Российскую Федерацию. В июле женщина въехала в Россию, а задержали ее только спустя 11 месяцев.
Сейчас она находится под стражей. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.
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