Гражданка Киргизии поменяла имя, чтобы незаконно попасть в Россию

По данным прокуратуры, в декабре 2014 года подозреваемой запретили въезд в Россию до 31 августа 2017 года. В апреле 2016 года она попыталась въехать в страну, но ее не пустили и отправили по месту жительства. Но в мае она получила новый паспорт в Кыргызстане на другую фамилию и имя, чтобы въехать в Российскую Федерацию. В июле женщина въехала в Россию, а задержали ее только спустя 11 месяцев.

Сейчас она находится под стражей. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.