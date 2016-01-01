"Гражданский брак" - новый сериал на ТНТ про беззаботное поколение

Тема и Ника переезжают в бабушкину квартиру и начинают жить вместе. Теперь их ждут все прелести взрослой и самостоятельной жизни: поиски работы и еды, ссоры из-за глупостей, родители, которые не перестают заботиться (они живут этажом выше) и даже богатые друзья-соседи, которые любит показывать, насколько они во всем успешнее.

Это история про классических представителей поколения Y (хотя какая разница, как их называть): они не хотят взрослеть, немного наивны и не готовы умирать ради денег и материальных ценностей. Они ценят комфорт и занимаются тем, что им нравится. Но им приходится столкнуться с ситуацией, через которую прошел каждый — жизнь вдвоем. Сломит ли гражданский брак инфантильных и веселых Тему и Нику? Или они научатся самостоятельной жизни и их любовь станет только крепче?

Все, что вам нужно знать про Тему и Нику:

Теме 26 лет, он не хочет просиживать штаны в офисе, считает себя творческим человеком, но пока подрабатывает ведущим на свадьбах и корпоративах;

Нике — 25, она закончила экономический факультет с красным дипломом, но экономить ей пока нечего, потому что нормальной работы у нее нет;

они давно вместе, но еще не бесят друг друга;

папа Ники — военный и он страшно недоволен, что с его дочерью встречается такой хлипкий раздолбай, как Тема;

Тема и Ника пока еще не решили в своей жизни ни одной бытовой проблемы, и не до конца уверены, откуда берется еда.

Антон Щукин.

Антон Щукин,

продюсер (Good Story media):

"Гражданский брак" - это попытка зафиксировать и отразить современное инфантильное поколение, большая часть которого не готова делать серьезных взрослых шагов, а главное — не очень переживает по этому поводу.

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