"Гражданский брак" - новый сериал на ТНТ про беззаботное поколение

Сериал о любви без штампа
"Гражданский брак" — это новый сериал от Good Story media, людей, которые подарили нам "Физрука" и "Реальных пацанов". Тему с Никой играют Денис Кукояка из группы "Хлеб" и актриса Агата Муцениеце.
Тема и Ника переезжают в бабушкину квартиру и начинают жить вместе. Теперь их ждут все прелести взрослой и самостоятельной жизни: поиски работы и еды, ссоры из-за глупостей, родители, которые не перестают заботиться (они живут этажом выше) и даже богатые друзья-соседи, которые любит показывать, насколько они во всем успешнее.
Это история про классических представителей поколения Y (хотя какая разница, как их называть): они не хотят взрослеть, немного наивны и не готовы умирать ради денег и материальных ценностей. Они ценят комфорт и занимаются тем, что им нравится. Но им приходится столкнуться с ситуацией, через которую прошел каждый — жизнь вдвоем. Сломит ли гражданский брак инфантильных и веселых Тему и Нику? Или они научатся самостоятельной жизни и их любовь станет только крепче?
Все, что вам нужно знать про Тему и Нику:
- Теме 26 лет, он не хочет просиживать штаны в офисе, считает себя творческим человеком, но пока подрабатывает ведущим на свадьбах и корпоративах;
- Нике — 25, она закончила экономический факультет с красным дипломом, но экономить ей пока нечего, потому что нормальной работы у нее нет;
- они давно вместе, но еще не бесят друг друга;
- папа Ники — военный и он страшно недоволен, что с его дочерью встречается такой хлипкий раздолбай, как Тема;
- Тема и Ника пока еще не решили в своей жизни ни одной бытовой проблемы, и не до конца уверены, откуда берется еда.
Антон Щукин,
продюсер (Good Story media):
"Гражданский брак" - это попытка зафиксировать и отразить современное инфантильное поколение, большая часть которого не готова делать серьезных взрослых шагов, а главное — не очень переживает по этому поводу.
Что из этого выйдет, смотрите с 9 января в 20.00 на ТНТ!
9 января в день премьеры – целых три серии подряд без рекламы!
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- Сюжет: Новости компаний
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