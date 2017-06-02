Директор барнаульской компании "Альянс" не довёз покупателю гречки на 28 млн рублей

Как altapress.ru сообщил заместитель прокурора Железнодорожного района Барнаула Евгений Волков, руководитель компании "Альянс" заключил договор с компанией "Прогресс" на условиях предоплаты на поставку 1 500 тонн гречки (30 товарных ж/д вагонов). При этом он на самом деле не собирался исполнять принятые на себя обязательства.

"Прогресс" исполнил свои обязательства перед "Альянсом", перечислив на расчетный счет компании 36 млн 485 тысяч 100 рублей. Действуя согласно разработанному преступному плану с целью конспирации своей преступной деятельности и создания видимости гражданско-правовых отношений, директор "Альянса" в период с начала декабря 2015 года по конец марта 2016 года отгрузил от имени компании "Прогрессу" зерно гречихи в объеме 284,872 тонны на общую сумму 7 млн 698 тысяч 950 рублей. Остальную гречку компания так и не дождалась.

Размер материального ущерба составил более 28 млн рублей. Похищенные денежные средства обвиняемый использовал в личных целях.

В ходе следствия на имущество "Альянса" наложили арест на общую сумму 39 млн 938 тысяч рублей. Директор компании частично возместил ущерб на сумму 4 млн 620 тысяч рублей.

Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.