Греф считает "очевидным фейком" сообщения о замене дебетовых карт Сбербанка

"Первое — никто ничего не менял в наших электронных каналах. И в принципе это изменить нельзя. Овердрафтная карта и дебетовая карта — два разных продукта. Это то же самое, как если без вашего согласия заменить кредит на депозит. Это невозможно сделать. Это очевидный фейк, почему-то старательно очень раскручиваемый", — сказал Греф.

Некоторые клиенты Сбербанка заявили, что их дебетовые карты теперь отображаются в мобильном приложении как овердрафтные, то есть допускающие перерасход средств.

В самом банке поясняли, что никаких изменений в обслуживании дебетовых карт не произошло, а отображение типа карты в "Сбербанк Онлайн" связано с технической необходимостью — таким образом обеспечивается корректная работа приложения с платежами и переводами, пишет bfm.ru.

12 сентября на официальной странице Сбербанка в Facebook появилось разъяснение по поводу подключения дебетовых карт клиентов финансовой организации к овердрафту.

Коротко

1. С декабря 2016 года в Сбербанке невозможно подключить к карте разрешённый овердрафт, т.е. нельзя пользоваться дебетовой картой как кредиткой.

2. Технический овердрафт бывает по любой карте любого банка, это связано с особенностями работы платёжных систем.

3. За задолженность по техническому овердрафту Сбербанк не берёт процентов.

Ранее сообщалось, что банки обяжут напоминать клиентам о балансе после каждой операции с картой. Законопроект внесен в Госдуму.

Требование будет действовать как в отношении дебетовых карт с овердрафтом, так и в отношении кредитных, но при условии наличия на них собственных средств клиента.

Идея ввести систему дополнительных оповещений появилась в рамках борьбы с закредитованностью населения, пишет "Коммерсантъ". По словам разработчика проекта, клиенты часто путают объем находящихся на счёте средств с кредитным лимитом.

Факт

Сбербанк пообещал восстановить корректное отображение типа карт в "Сбербанк Онлайн" до конца сентября 2017 года.