Греф спрогнозировал снижение ипотечной ставки до 10%

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Сегодня, 12:33.
Экономика

Средняя ставка по ипотеке Сбербанка на российском рынке к концу текущего года снизится до 10%. Об этом рассказал глава крупнейшего российского банка Герман Греф, сообщают РИА Новости. 

Квартира.
Квартира. Иллюстрация: архив ГК "Партнер".

Накануне Центробанк сообщил, что средняя ипотечная ставка в России в июле снизилась до рекордного минимума в 10,94% годовых.

По словам Германа Грефа, в среднем в конце года ставка может стать ниже 10%. Его ожидания основываются на замедлении инфляции, которая снижается более быстрыми темпами, чем предполагалось. 

Ранее сообщалось, что Правительство России поставили задачу Минфину и Минстрою найти возможность снизить ставку по жилищным кредитам. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает, что ставка будет 6% годовых.

 

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