Греф спрогнозировал снижение ипотечной ставки до 10%

Накануне Центробанк сообщил, что средняя ипотечная ставка в России в июле снизилась до рекордного минимума в 10,94% годовых.

По словам Германа Грефа, в среднем в конце года ставка может стать ниже 10%. Его ожидания основываются на замедлении инфляции, которая снижается более быстрыми темпами, чем предполагалось.

Ранее сообщалось, что Правительство России поставили задачу Минфину и Минстрою найти возможность снизить ставку по жилищным кредитам. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает, что ставка будет 6% годовых.