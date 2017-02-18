Греф заявил о выходе России из жесткого экономического кризиса

"Я думаю, что экономика вышла из рецессии. Но говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию. Экономический рост в этом году мы ожидаем. Сколько? Пока сложно прогнозировать, от 1 до 2%. На мой взгляд, да, из жесткого кризиса, который мы видели в 2015 году — в начале 2016 года, очевидно выходим", — сказал глава Сбербанка журналистам.

Греф также заявил, что в краткосрочной перспективе не ожидает повторения экономического кризиса в России.

"Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы не ожидаем никаких повторений кризисов", — сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции.

Напомним, ранее глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о возможном росте реальных доходов населения в 2017 году. По его словам, инфляция в России уже снизилась до 5,4%. Он отметил, что существуют все основания для достижения к концу года цели в 4%. Также Орешкин прогнозировал рост экономики России в 2017 году примерно на 2%.