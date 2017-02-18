Греф заявил о выходе России из жесткого экономического кризиса

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия выходит из жесткого экономического кризиса. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА Новости.
"Я думаю, что экономика вышла из рецессии. Но говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию. Экономический рост в этом году мы ожидаем. Сколько? Пока сложно прогнозировать, от 1 до 2%. На мой взгляд, да, из жесткого кризиса, который мы видели в 2015 году — в начале 2016 года, очевидно выходим", — сказал глава Сбербанка журналистам.
Греф также заявил, что в краткосрочной перспективе не ожидает повторения экономического кризиса в России.
"Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы не ожидаем никаких повторений кризисов", — сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции.
Напомним, ранее глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о возможном росте реальных доходов населения в 2017 году. По его словам, инфляция в России уже снизилась до 5,4%. Он отметил, что существуют все основания для достижения к концу года цели в 4%. Также Орешкин прогнозировал рост экономики России в 2017 году примерно на 2%.
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