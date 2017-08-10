Гренландский кит прибился к берегам России

Выйти в море животное не может, сообщает Заповедное Приамурье. Госинспектор Владимир Капраль опасается за судьбу млекопитающего: " кит оказался в серьёзной опасности. Ни развернуться, ни выйти в озеро огромное животное не может".

В отлив кита поливают из противопожарных помп. Сейчас решается вопрос спасения животного. Срочное сообщение направили в Минприроды России. Директор "Заповедного Приамурья" и заместитель директора по охране проводят консультации со специалистами по спасению морского млекопитающего. По предварительной версии, кита загнала в устье реки стая касаток. "Плененный кит вызвал большой интерес со стороны туристов, оказавшихся в это время на острове", — добавили в нацпарке.