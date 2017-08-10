Гренландский кит прибился к берегам России

Ночью 10 августа на острове Большой Шантар в Хабаровском крае застрял 13 метровый гренландский кит.
Выйти в море животное не может, сообщает Заповедное Приамурье. Госинспектор Владимир Капраль опасается за судьбу млекопитающего: " кит оказался в серьёзной опасности. Ни развернуться, ни выйти в озеро огромное животное не может".
В отлив кита поливают из противопожарных помп. Сейчас решается вопрос спасения животного. Срочное сообщение направили в Минприроды России. Директор "Заповедного Приамурья" и заместитель директора по охране проводят консультации со специалистами по спасению морского млекопитающего. По предварительной версии, кита загнала в устье реки стая касаток. "Плененный кит вызвал большой интерес со стороны туристов, оказавшихся в это время на острове", — добавили в нацпарке.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.