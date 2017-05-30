Грозы, град и ветер. На Алтае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае во второй половине дня 30 мая и сутки 31 ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град. Объявлено штормовое предупреждение. Несмотря на это, температура воздуха поднимется до + 29 С, сообщает ЦГМС.
Погода в Алтайском крае:
- днём на большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза, возможен град;
- температура воздуха +24...+29 С;
- ветер южный, днём 10-15 м/с, местами шквалистое усиление до 20-25 м/с.
В Барнауле:
- днём во второй половине дня дождь, гроза, возможен град;
- температура воздуха +25...+27;
- ветер южный, днём 12-17 м/с.
В Республике Алтай:
- днём в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди;
- температура +25...+30, местами +20...25 С;
- ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
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