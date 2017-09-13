Легендарная группа ABBA воссоединится в виртуальной реальности

Конкретные даты тура пока неизвестны, поскольку потребуется какое-то время на оцифровку лиц исполнителей, пояснил Андерссон. Такое турне ABBA может быть успешно, подобные попытки оцифрованных выступлений уже не редкость.

Борис Барабанов,

музыкальный критик и журналист:

Некоторые из этих шоу проваливаются, некоторые отменяются, а некоторые собирают полные залы. Значит, у людей есть необходимость в такого рода эмоциях, не только в присутствии самих легенд, авторов материала. Это неизбежно настанет. Неизбежно в какой-то момент те музыканты, которых мы любим, не смогут больше, в принципе, ездить. Так или иначе, индустрия будет искать разные способы все-таки зарабатывать на их песнях, на их именах, в том числе зарабатывать такими массовыми зрелищами, не только продажей фонограмм. У кого-то это будет получаться интересно, у кого-то — нет. Я, кстати, думаю, что у ABBA должно получиться что-то интересное, потому что, в общем-то, у них со вкусом все в порядке, они до сих пор даже песни пишут, правда не вместе. Что-то должно получиться любопытное.

Музыкальный критик Сергей Соседов не уверен в необходимости таких виртуальных туров: "Мне кажется, не нужно делать таких виртуальных выходов для такой группы, как ABBA, и вообще для очень крупных музыкантов, легендарных. Не нужно уже выходить ни в каком качестве, ни в виртуальном, ни в реальном. Эта группа уже вписала свою страницу в историю мировой музыки. Не нужно больше ничего добавлять. Не нужно новых песен, все создано. Какие-то неудачные попытки воссоединения могут испортить эту легенду. Повторить успех будет невозможно, потому что сейчас другое время. Музыканты состарились".

29 сентября выйдет свежий альбом группы ABBA под названием Piano. В нем будут представлены как совсем новые композиции, так и интерпретации старых песен.

Справка

ABBA — шведский музыкальный квартет, существовавший в 1972—1982 годах и названный по первым буквам имён исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки.

За выдающиеся заслуги в музыке 15 марта 2010 года группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла.