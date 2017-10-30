Группа "Аэрофлот" в июле увеличила перевозку пассажиров на 20,3%

Основные операционные показатели в январе – июле 2017 года

За семь месяцев 2017 года Группа "Аэрофлот" перевезла 28,3 млн пассажиров, что на 17,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 18,5 млн пассажиров, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 19,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании – на 12,0%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании – на 10,3%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 1,7 процентных пунктов (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 82,3%, по Компании показатель увеличился на 1,2 п.п. до 81,7%.

Основные операционные показатели в июле 2017 года

В июле 2017 года Группа "Аэрофлот" перевезла 5,3 млн пассажиров, что на 20,3% превышает результат за июль 2016 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в июле 2017 года составило 3,3 млн человек, увеличившись на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в июле 2017 года увеличился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - на 13,7%. Рост предельного пассажирооборота в июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом

2016 года составил 19,0% для Группы и 14,0% для Компании.

На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в июле 2017 года увеличилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот – на 11,6%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 19,5%, пассажирооборот – на 11,1%, предельный пассажирооборот – на 13,2%.

На международных авиалиниях в июле 2017 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 26,9%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 24,2%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях в июле 2017 года увеличилось на 17,9%, пассажирооборот увеличился на 15,1%, предельный пассажирооборот – на 14,5%. Динамика показателей в международном сегменте обусловлена устойчивым спросом на фоне укрепления рубля. Положительное влияние на международные перевозки также оказали увеличение частотности и открытие новых рейсов по полученным допускам на выполнение международных маршрутов, развитие авиакомпанией "Россия" сотрудничества с туристическими операторами, развитие международной сети авиакомпанией "Победа".

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 0,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 90,9%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,3 п.п., до 89,2%, что связано со снижением показателя на внутренних авиалиниях на 1,8 п.п., до 92,1%. Динамика процента занятости пассажирских кресел на внутренних авиалиниях в свою очередь обусловлена высокой базой сравнения – в июле 2016 года значение показателя достигло исторического максимума 93,9%, увеличившись на 4,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Парк воздушных судов

Группа "Аэрофлот" в июле 2017 года ввела в эксплуатацию два лайнера: один Airbus A321 и один Boeing 737-800. За этот же период три самолета были выведены из парка: один Airbus A320, один Airbus A321 и один Boeing 737-800. С начала года парк Группы "Аэрофлот" увеличился на восемь воздушных судов и по состоянию на 31 июля 2017 года насчитывал 297 воздушных судов (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду и пяти самолетов Ан-148, переданных в субаренду).

В июле 2017 года авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию один лайнер Airbus A321. За этот же период два самолета были выведены из парка: один Airbus A320 и один Airbus A321. С начала года парк авиакомпании "Аэрофлот" увеличился на девять воздушных судов и по состоянию на 31 июля 2017 года насчитывал 198 воздушных судов.

* По данным управленческого учета