Группа ВТБ составила рейтинг знаков зодиака с наибольшим размером вклада в Сибири

Банки группы ВТБ проанализировали данные по "среднему чеку" депозитов своих клиентов в Сибирском федеральном округе, соотнеся их со знаками зодиака.
Самый крупный размер по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под знаком Овна — 903 тыс. рублей (на 14 тысяч больше, чем у занимающих второе место Стрельцов). Замыкают первую тройку в "финансовом гороскопе" Рыбы, которые, в среднем, хранят в банках по 872 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы группы ВТБ.
На последнем месте в "зодиакальном исследовании" оказались клиенты-Скорпионы с 735 тыс.рублей.
Полностью финансовый гороскоп клиентов ВТБ и ВТБ24 выглядит так:
- Овен —903 169 ?
- Стрелец —889 283 ?
- Рыбы —872 411 ?
- Весы — 845 997 ?
- Близнецы — 842 972 ?
- Телец — 840 674 ?
- Лев — 809 571 ?
- Козерог —789 751 ?
- Рак —787 170 ?
- Дева — 786 514 ?
- Водолей — 742 424 ?
- Скорпион — 735 646 ?
Смотрите также
- Сюжет: Рейтинги
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.