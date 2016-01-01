Группа ВТБ составила рейтинг знаков зодиака с наибольшим размером вклада в Сибири

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Сегодня, 18:34.
Жизнь

Банки группы ВТБ проанализировали данные по "среднему чеку" депозитов своих клиентов в Сибирском федеральном округе, соотнеся их со знаками зодиака.

Кошелек, деньги.
Кошелек, деньги. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Самый крупный размер по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под знаком Овна — 903 тыс. рублей (на 14 тысяч больше, чем у занимающих второе место Стрельцов). Замыкают первую тройку в "финансовом гороскопе" Рыбы, которые, в среднем, хранят в банках по 872 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы группы ВТБ.

На последнем месте в "зодиакальном исследовании" оказались клиенты-Скорпионы с 735 тыс.рублей.

Полностью финансовый гороскоп клиентов ВТБ и ВТБ24 выглядит так:

  • Овен —903 169 ?
  • Стрелец —889 283 ?
  • Рыбы —872 411 ?
  • Весы — 845 997 ?
  • Близнецы — 842 972 ?
  • Телец — 840 674 ?
  • Лев — 809 571 ?
  • Козерог —789 751 ?
  • Рак —787 170 ?
  • Дева — 786 514 ?
  • Водолей — 742 424 ?
  • Скорпион — 735 646 ?
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