Группа ВТБ составила рейтинг знаков зодиака с наибольшим размером вклада в Сибири

Самый крупный размер по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под знаком Овна — 903 тыс. рублей (на 14 тысяч больше, чем у занимающих второе место Стрельцов). Замыкают первую тройку в "финансовом гороскопе" Рыбы, которые, в среднем, хранят в банках по 872 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы группы ВТБ.

На последнем месте в "зодиакальном исследовании" оказались клиенты-Скорпионы с 735 тыс.рублей.

Полностью финансовый гороскоп клиентов ВТБ и ВТБ24 выглядит так:

Овен —903 169 ?

Стрелец —889 283 ?

Рыбы —872 411 ?

Весы — 845 997 ?

Близнецы — 842 972 ?

Телец — 840 674 ?

Лев — 809 571 ?

Козерог —789 751 ?

Рак —787 170 ?

Дева — 786 514 ?

Водолей — 742 424 ?

Скорпион — 735 646 ?