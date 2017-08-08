Грусть-тоска: на Алтае ожидается ненастная погода

Погода в Алтайском крае и Республике Алтай в ближайшее время не улучшится. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и ветер на 8 августа и два дня вперед. Зато температура воздуха будет высокой.

Погода на 8 августа В Алтайском крае: переменная облачность, в отдельных районах дождь, гроза, утром местами туман;

ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с;

температура воздуха днем +20…+25 °С. В Барнауле: переменная облачность, временами дождь, гроза;

ветер западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 16 м/с;

температура воздуха днем +20…+22 °С. В Республике Алтай: ооблачно, дожди, местами небольшие и сильные дожди, днем местами град;

ветер северо-западный, 6-11 м/с, порывы до 15-20 м/с, в горах 26-31 м/с;

температура воздуха днем +20…+25 °С, в горах +15…+20 °С.