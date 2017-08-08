Грусть-тоска: на Алтае ожидается ненастная погода

Погода в Алтайском крае и Республике Алтай в ближайшее время не улучшится. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и ветер на 8 августа и два дня вперед. Зато температура воздуха будет высокой.
Погода на 8 августа
В Алтайском крае:
- переменная облачность, в отдельных районах дождь, гроза, утром местами туман;
- ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с;
- температура воздуха днем +20…+25 °С.
В Барнауле:
- переменная облачность, временами дождь, гроза;
- ветер западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 16 м/с;
- температура воздуха днем +20…+22 °С.
В Республике Алтай:
- ооблачно, дожди, местами небольшие и сильные дожди, днем местами град;
- ветер северо-западный, 6-11 м/с, порывы до 15-20 м/с, в горах 26-31 м/с;
- температура воздуха днем +20…+25 °С, в горах +15…+20 °С.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.