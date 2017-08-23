Грузовик насмерть сбил пенсионера на алтайской трассе

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Сегодня, 10:16.
Происшествия

Сотрудники полиции Алтайского края проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб человек. Грузовик сбил пенсионера на трассе в районе Тальменки.

Мост на Чуйском тракте.
Мост на Чуйском тракте. Фото: uprdoraltay.ru.

По предварительным данным, 23 августа в 1.15 на 145 км Чуйского тракта 39-летний водитель автомобиля Hino, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, сбил 63-летнего мужчину, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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