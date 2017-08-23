Грузовик насмерть сбил пенсионера на алтайской трассе

По предварительным данным, 23 августа в 1.15 на 145 км Чуйского тракта 39-летний водитель автомобиля Hino, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, сбил 63-летнего мужчину, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.