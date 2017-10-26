Губернатор Карлин предлагает населению края оценить работу органов власти

В Алтайском крае по указу губернатора Александра Карлина проходит интернет-опрос "Оценка эффективности работы руководителей государственных и муниципальных служб, органов местного самоуправления в 2017 году".
Эффективность работы власти можно оценить с помощью специальной анкеты, размещенной на официальном сайте краевого правительства. Чтобы защитить полученную информацию, участнику опроса нужно пройти авторизацию: с помощью электронной почты или смс-сообщения.
Оценки выставляются органам местного самоуправления, руководителям государственных и муниципальных служб. Респонденты смогут выразить свое отношение к работе транспорта, оценить качество автомобильных дорог, организацию тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, качество предоставления жилищных услуг, а также услуг по сбору и вывозу бытовых отходов.
Как рассказали в правительстве края, результаты опроса должны стать основой для разработки программ повышения результативности работы органов местного самоуправления и организаций. Опрос продлится до 31 декабря.
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