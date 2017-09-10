Губернатор Флориды призвал жителей срочно эвакуироваться из-за урагана "Ирма"

Губернатор предупредил жителей, находящихся в зоне эвакуации, покинуть свои дома "в ту же минуту", когда появится соответствующее сообщение. "Шторм уже здесь. Если вам прикажут эвакуироваться, вы должны уезжать немедленно. Не вечером, не через час — вы должны будете уехать немедленно", — сказал Скотт.

Он также отметил, что ураган "Ирма" может стать "самым катастрофическим" из тех, что обрушивались до этого на Флориду. По его словам, на штат могут обрушиться волны высотой до 12 футов (около 3 м), пишет РБК. На побережье Флориды прогнозируется прилив воды высотой 4,6 метров. "Ирма" несет шторм, ветер, ливни, подтопления и может спровоцировать торнадо.

Угроза урагана уже заставила власти Флориды провести одну из крупнейших в новейшей истории штата операций по эвакуации населения, десятки тысяч человек спешно размещаются во временных убежищах, столько же остались без электроэнергии из-за нарушения линий электропередач, сообщает ТАСС. Согласно последним официальным данным, более 72 тыс. жителей Флориды размещены в 390 временных убежищах. Обязательной эвакуации подлежат около 6,3 млн человек — почти треть населения штата.

Самое страшное предстоит впереди, когда эпицентр "Ирмы" достигнет сначала береговой линии, а потом курортов и городов Флориды. Как заявил губернатор штата, это произойдет в воскресенье утром. Сейчас во Флориде второй час ночи, разница во времени с Москвой составляет -7 часов.