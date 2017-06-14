Губернатор Карлин пообещал муниципалитетам больше денег и жесткие проверки

163
Сегодня, 10:38.
Политика

13 июня правительство Алтайского края подписало соглашение с муниципалитетами региона по планированию социально-экономического развития на текущий год. Это соглашение подписали 7 муниципалитетов: Барнаул, Алейск, Заринск, Белокуриха, Кулундинский, Крутихинский и Локтевский раойны.

Александр Карлин посетил школу №1 в Залесово.
Александр Карлин посетил школу №1 в Залесово. Фото: Александр Соколов. altapress.ru

По словам Александра Карлина, с 2018 года будет изменена форма взаимодействия с районами и городами края.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

Средств мы будем направлять несколько больше, но и контролировать жестче. Поддержка будет направляться не просто на решение проблем, а на достижение конкретного результата в социальной сфере, в первую очередь, в инфраструктурном развитии. Мы будем следить за тем, чтобы ресурсы из краевого бюджета реально влияли на улучшение качества жизни людей в муниципалитетах и городах.

Трансляции финансовых ресурсов в регионы, в частности, выделение субсидий и дотаций, будут сопровождаться более жестким контролем за достижением результатов. И при этом устанавливается механизм финансовой ответственности: в случае невыполнения заберут ресурсы в федеральный бюджет и перенаправят их в регионы, работающие более качественно. Вы знаете, Алтайский край демонстрирует в последние годы самое высокое качество управления региональными финансами, поэтому у нас есть возможность получить несколько больше средств за счет тех, кто не выполнит условия соглашений с Министерством финансов и с профильными ведомствами.

Этот механизм обещают вводить осторожно, для чего сформируют краевую нормативно-правовую базу, соответствующую требованиям федерального законодательства.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров