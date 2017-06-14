Губернатор Карлин пообещал муниципалитетам больше денег и жесткие проверки

13 июня правительство Алтайского края подписало соглашение с муниципалитетами региона по планированию социально-экономического развития на текущий год. Это соглашение подписали 7 муниципалитетов: Барнаул, Алейск, Заринск, Белокуриха, Кулундинский, Крутихинский и Локтевский раойны.
По словам Александра Карлина, с 2018 года будет изменена форма взаимодействия с районами и городами края.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Средств мы будем направлять несколько больше, но и контролировать жестче. Поддержка будет направляться не просто на решение проблем, а на достижение конкретного результата в социальной сфере, в первую очередь, в инфраструктурном развитии. Мы будем следить за тем, чтобы ресурсы из краевого бюджета реально влияли на улучшение качества жизни людей в муниципалитетах и городах.
Трансляции финансовых ресурсов в регионы, в частности, выделение субсидий и дотаций, будут сопровождаться более жестким контролем за достижением результатов. И при этом устанавливается механизм финансовой ответственности: в случае невыполнения заберут ресурсы в федеральный бюджет и перенаправят их в регионы, работающие более качественно. Вы знаете, Алтайский край демонстрирует в последние годы самое высокое качество управления региональными финансами, поэтому у нас есть возможность получить несколько больше средств за счет тех, кто не выполнит условия соглашений с Министерством финансов и с профильными ведомствами.
Этот механизм обещают вводить осторожно, для чего сформируют краевую нормативно-правовую базу, соответствующую требованиям федерального законодательства.
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