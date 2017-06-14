Губернатор Карлин пообещал муниципалитетам больше денег и жесткие проверки

Средств мы будем направлять несколько больше, но и контролировать жестче. Поддержка будет направляться не просто на решение проблем, а на достижение конкретного результата в социальной сфере, в первую очередь, в инфраструктурном развитии. Мы будем следить за тем, чтобы ресурсы из краевого бюджета реально влияли на улучшение качества жизни людей в муниципалитетах и городах.

Трансляции финансовых ресурсов в регионы, в частности, выделение субсидий и дотаций, будут сопровождаться более жестким контролем за достижением результатов. И при этом устанавливается механизм финансовой ответственности: в случае невыполнения заберут ресурсы в федеральный бюджет и перенаправят их в регионы, работающие более качественно. Вы знаете, Алтайский край демонстрирует в последние годы самое высокое качество управления региональными финансами, поэтому у нас есть возможность получить несколько больше средств за счет тех, кто не выполнит условия соглашений с Министерством финансов и с профильными ведомствами.