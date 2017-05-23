Губернатор Карлин раскрыл свои доходы за 2016 год

Губернатор

Александр Карлин заработал в прошлом году 4 млн. 11 тыс. рублей. Это на 1 млн. рублей меньше, чем в 2015 году.

Супруга губернатора в прошлом году получила доход в 4,27 млн. рублей. Это значительно ниже, чем годом ранее, когда она заработала 19,7 млн. рублей. Тогда источник в администрации края пояснял, что столь высокий доход Галины Карлиной связан с расширением перечня услуг, которые могут оказывать нотариусы.

У четы Карлиных по-прежнему нет машин в собственности. В разделе "недвижимость" за губернатором числятся два гаража-бокса. Также у него в пользовании находятся квартира площадью 157,6 кв.м. и гостиничный номер площадью 196,3 кв.м.

Его жена владеет двумя квартирами площадью 139,7 и 112,1 кв. м и еще половина квартиры 66,2 кв. м. Кроме того, в декларации супруги губернатора указаны два земельных участка общей площадью более 5000 кв. метров, жилой дом в 560 кв. м, жилое строение и два машино-места.

Начальник управления департамента информационной политики администрации края Андрей Ляпунова в связи с этим опубликовал пост в группе "Открытое правительство" в Facebook, в котором отметил, что "в отличие от доходов населения края, которые растут, доходы семьи Карлиных существенно упали".

Заместители

Первый заместитель губернатора Сергей Локтев заработал 3 млн. 11 тыс. рублей. Это на 770 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Локтев владеет четырьмя земельными участками, четырьмя домами, квартирой и зданием котельной. Также он владеет автоприцепом и самоходной машиной.

"Аграрный" вице-губернатор Анатолий Лукьянов задекларировал доход в 2,5 млн. рублей (год назад — 1,9 млн. рублей), а его жена — 306 тыс. рублей. У супругов есть совместная квартира площадью 133,8 кв.м., у жены также значится квартира размером 39,8 кв.м. Автомобилей нет.

"Политический" заместитель Виталий Снесарь заработал 2,999 млн. рублей (год назад — 2,3 млн. рублей), его жена — 2,7 млн. рублей (год назад — 2,3 млн. рублей). У Снесаря и его несовершеннолетнего ребенка в совместной собственности находятся земельный участок (1200 кв.м.) и жилой дом (147,3 кв.м.). Также у вице-губернатора есть автомобиль Mitsubishi Pajero.

"Финансовый" вице-губернатор Владимир Притупов получил доход в 2,059 млн. рублей, его жена — 2,89 млн. рублей (в том числе от продажи имущества). Супруги владеют двумя земельными участками, жилым домом (48 кв.м.), тремя квартирами и гаражом. Автомобилей нет.

"Промышленный" вице-губернатор Виктор Мещеряков заработал 2,56 млн. рублей, его жена — 132 тыс. рублей. Супругам принадлежат два земельных участка, два жилых дома и две квартиры. Автомобилей нет.

"Экономический" зам Николай Чиняков заработал 2,042 млн рублей, его жена — 59,7 тыс. рублей. Имущество: земельный участок (1500 кв.м.), жилой дом (183,5 кв.м.). Транспорт отсутствует.