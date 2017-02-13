Губернатор Новогородской области Митин объявил об отставке

"В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с Новгородской землей. Я принял решение - не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора в сентябре этого года. Заранее поставил в известность об этом президента Российской Федерации. Обратился к главе государства с просьбой дать мне новое поручение. Это мой обдуманный и взвешенный шаг. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной, всех жителей области за совместную работу", — заявил Митин.

Он также сообщил, что "искренне полюбил Новгородскую землю, считает её родной". "И на каком бы месте я не работал, обязуюсь все свои силы и знания отдавать делу развития и процветания Новгородской земли", — сказал Сергей Митин, пишет znak.com.

В начале января, когда президент Владимир Путин уволил главу Адыгеи Аслана Тхакушинова, началась череда отставок губернаторов. 6 февраля, в отставку ушел глава Пермского края Виктор Басаргин, уже на следующий день - глава Бурятии Вячеслав Наговицын.