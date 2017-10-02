Губернатор Омской области объявил подчиненным о своей отставке

2 октября на аппаратном совещании в правительстве Омской области, проводившемся без участия СМИ, было заявлено об уходе главы региона с поста, сообщает om1.ru.
Однако пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко эту информацию категорически опровергла, отмечая, что расширенного аппаратного совещания сегодня как такового не было, а было лишь совещание с зампредами, на котром глава региона ни с кем не прощался, совещание прошло в текущем режиме.
По инсайдерской информации, Виктор Назаров объявил подчиненным о предстоящем уходе, сообщив, что в Москве будет объявлено об отставке до конца текущей недели. Все министры и заместители губернатора автоматически потеряют свой пост после обнародования указа президента Владимира Путина, и новую команду будет формировать уже новый глава региона.
Об отставке Виктора Назарова стало известно еще на прошлой неделе. 29 сентября он летал в Москву на встречу с заместителем руководителя Аппарата президента Сергеем Кириенко. На встрече Назаров пытался согласовать три кандидатуры на пост мэра Омска.
Но вместо решения кадрового вопроса на муниципальном уровне был решен вопрос о досрочной отставке самого губернатора.
Пока официального указа о прекращении полномочий губернатора Омской области на сайте Кремля нет. По некоторым данным, также не решился вопрос с преемником. По просочившейся в прессу информации, в ротации находятся глава "Оборонпрома" Сергей Сокол, депутат Госдумы Владимир Гутенев и депутат Госдумы Андрей Голушко, имеющий опыт работы в правительстве Омской области в качестве заместителя губернатора.
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