Губернатор Орловской области ушел в отставку

Место Притомского временно занял руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычко.

Источники газеты "Коммерсантъ" в администрации президента говорили о планах сменить руководство Орловской области еще в конце сентября.

С Конца сентября Владимир Путин уволил несколько глав регионов. С постов ушли глава Дагестана, Нижегородской и Самарской областей, Красноярского края и Ненецкого автономного округа. СМИ сообщают о возможной в скором времени отставке губернатора Новосибирской области.