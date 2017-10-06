Губернатор Орловской области ушел в отставку

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского и назначил его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Место Притомского временно занял руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычко.
Источники газеты "Коммерсантъ" в администрации президента говорили о планах сменить руководство Орловской области еще в конце сентября.
С Конца сентября Владимир Путин уволил несколько глав регионов. С постов ушли глава Дагестана, Нижегородской и Самарской областей, Красноярского края и Ненецкого автономного округа. СМИ сообщают о возможной в скором времени отставке губернатора Новосибирской области.
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