Губернатор Карлин: выборы прошли, нарушений нет, формируем органы власти

Глава региона Александр Карлин в ходе совещания 12 сентября оценил итоги прошедших 10 сентября выборов и поручил подчиненным оперативно помочь городам и районам сформировать "структуры исполнительной власти", которые должны состоять из "компетентных ответственных людей".
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Выборы в Алтайском крае проведены организованно, явка на избирательные участки была достаточно высокой. В целом все избирательные кампании признаны состоявшимися. Никаких нарушений при подготовке и проведении выборов, которые могли бы повлиять на их качество и волеизъявление жителей нашего края, не зафиксировано.
Губернатор поблагодарил за большую работу членов избирательных комиссий, политические партии, общественные организации, местные администрации.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Проведенная работа дает нам все законные основания оперативно приступить к формированию структур исполнительной власти на уровне городских округов и сельских территорий. Я бы просил, коллеги, сделать все от вас зависящее в пределах компетенций для того, чтобы оказать содействие представительным органам в проведении организационных сессий. Оперативно подготовьте материалы по назначению членов конкурсных комиссий от регионального правительства, где это необходимо.
Нужно сделать все, чтобы организационный период был минимален по времени, чтобы структуры исполнительной власти были сформированы из компетентных ответственных людей.
Губернатор объяснил причины сжатых сроков тем, что регион переживает важный период: завершается уборка урожая, край вступает в очередной отопительный сезон, требуется исполнять большое число госпрограмм по строительству объектов инфраструктуры, социальных объектов. "Нужно срочно засучивать рукава и дружно работать", — резюмировал глава региона.
Напомним, 10 сентября в крае выбирали более 6 тыс. депутатов, в том числе в 6 городах и 46 районах. Там новые составы парламентов должны будут назначить глав. Эту процедуру, в частности, предстоит провести в Барнауле, Бийске и Рубцовске. И если в столице края, а также в большинстве районов большинство голосов получили представители "Единой России" и они вряд ли испытают трудности при назначении своих кандидатов, то в Бийске и Рубцовске такие проблемы могут возникнуть, поскольку здесь около половины мандатов выиграли представители оппозиционных партий.
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