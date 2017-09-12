Губернатор Карлин: выборы прошли, нарушений нет, формируем органы власти

Проведенная работа дает нам все законные основания оперативно приступить к формированию структур исполнительной власти на уровне городских округов и сельских территорий. Я бы просил, коллеги, сделать все от вас зависящее в пределах компетенций для того, чтобы оказать содействие представительным органам в проведении организационных сессий. Оперативно подготовьте материалы по назначению членов конкурсных комиссий от регионального правительства, где это необходимо.

Нужно сделать все, чтобы организационный период был минимален по времени, чтобы структуры исполнительной власти были сформированы из компетентных ответственных людей.