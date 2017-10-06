Губернатора Новосибирской области отправили в отставку

Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно тексту указа, врио губернатора назначили Травникова Андрея Александровича.
Ранее ряд СМИ сообщал, что Городецкий написал заявление об увольнении по собственному желанию. По данным агентства "ФедералПресс", это произошло в администрации президента. Однако руководитель департамента информационной политики новосибирской администрации Сергей Нешумов опровергал это в Facebook.
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