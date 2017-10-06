Губернатора Новосибирской области отправили в отставку

Согласно тексту указа, врио губернатора назначили Травникова Андрея Александровича.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Городецкий написал заявление об увольнении по собственному желанию. По данным агентства "ФедералПресс", это произошло в администрации президента. Однако руководитель департамента информационной политики новосибирской администрации Сергей Нешумов опровергал это в Facebook.