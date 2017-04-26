Гуманный суд освободил из-под стражи подрядчика управделами президента

Апелляционная инстанция Мосгорсуда освободила из-под стражи под залог в 71 млн рублей гендиректора ООО "Проектно-производственная фирма "Мастер" Василия Смирнова, арестованного по обвинению в хищениях при строительстве и реконструкции ряда объектов управления делами президента (УДП), сообщает "Коммерсантъ".
Уголовное дело в отношении Смирнова по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") было возбуждено в феврале. По данным следствия, представители руководства ФГБУ "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" (ДСР) УДП РФ и ООО "ППФ "Мастер" вошли в преступный сговор с целью хищения бюджетных средств при реализации проекта, связанного с реконструкцией корпуса N3 и лечебного корпуса ФГБУ "Центр реабилитации" УДП (санаторий имени Герцена), расположенного в Одинцовском районе Подмосковья. Как считает следствие, в общей сложности махинаторы похитили примерно 71,1 млн рублей, но сумма еще может измениться. Ранее Компания Смирнова реконструировала здания Госдумы, Конституционного суда.
Обжалуя арест Смирнова, его адвокаты ссылались на то, что вменяемое бизнесмену мошенничество было совершено в сфере предпринимательской деятельности, а потому, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, арест в данном случае недопустим. Кроме того, защитники настаивали, что их доверитель, хотя и отрицает свою вину, но тем не менее полностью возместил ущерб, указанный в уголовном деле. При этом отдельно отмечалось, что следствие так и не смогло представить никаких реальных подтверждений того, что Смирнов может скрыться, оказать давление на свидетелей или как-то еще помешать расследованию.
В результате судья Дмитрий Пронякин удовлетворил жалобу защиты, постановив освободить Василия Смирнова из СИЗО "Матросская Тишина". "Руководствуясь принципом гуманизма, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о возможности применения в отношении Смирнова более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения", — говорится в решении судьи, пишет znak.com.
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