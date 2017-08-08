Гжель, Хохлому и Жостово могут зарегистрировать в качестве товарных знаков

Узоры, характерные для русских народных промыслов, могут зарегистрировать в качестве товарных знаков. С таким предложением в Минпромторг обратились Ассоциация участников рынка артиндустрии и Национальный союз народных художественных промыслов, пишут "Известия".
Если идею воплотят в жизнь, производителям придется платить роялти, чтобы оформлять свои товары. Авторы инициативы считают, что таким образом можно будет эффективно бороться с контрафактом, а также привлечь в бюджет дополнительные деньги.
Президент Ассоциации участников рынка артиндустрии Ирина Егорова отметила, что они предлагают зарегистрировать право на товарные знаки на государство в лице Минпромторга.
"Будут основания для предъявления претензий тем, кто незаконно выпускает продукцию. К сожалению, пока на таможне нет барьеров, и такие товары приходят из Китая и Турции. После регистрации таможня сможет не пускать продукцию, сходную до степени смешения", — рассказала Егорова.
Сейчас названия "Гжель", "Хохлома", "Жостово" и другие зарегистрированы в качестве наименования места происхождения товара. Однако эта регистрация не позволяет действенно бороться с контрафактом, поэтому появилось предложение зарегистрировать в качестве товарных знаков узнаваемые узоры. Компании, решившие использовать их, должны будут купить лицензию. Доход может составить 300–500 млн рублей в год, считают авторы инициативы.
В Минпромторге от комментариев воздержались.
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