На Алтае сельчанин ради 300 рублей прошёл 20 км с крадеными аккумуляторными батареями

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в селе Плесо-Курья 34-летний местный житель похитил две аккумуляторные батареи с веранды дома соседа и сдал их в пункт приема металла.

Добро мужчина приметил еще ранее, когда приходил в гости. Пункт приема металла находится в соседнем населенном пункте. Чтобы до него дойти, мужчина прошел пешком около 20 км. Вырученные деньги — всего 300 рублей — он потратил в этот же день на алкоголь.

Сумма ущерба устанавливается. Похищенные аккумуляторы сотрудники полиции изъяли.