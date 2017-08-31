На Алтае сельчанин ради 300 рублей прошёл 20 км с крадеными аккумуляторными батареями

Сотрудники полиции Хабарского района оперативно задержали мужчину, которого подозревают в краже аккумуляторов. Сельчанин протопал 20 км пешком с тяжелыми аккумуляторными батареями ради 300 рублей на выпивку.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в селе Плесо-Курья 34-летний местный житель похитил две аккумуляторные батареи с веранды дома соседа и сдал их в пункт приема металла.
Добро мужчина приметил еще ранее, когда приходил в гости. Пункт приема металла находится в соседнем населенном пункте. Чтобы до него дойти, мужчина прошел пешком около 20 км. Вырученные деньги — всего 300 рублей — он потратил в этот же день на алкоголь.
Сумма ущерба устанавливается. Похищенные аккумуляторы сотрудники полиции изъяли.
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