На Алтае сельчанин ради 300 рублей прошёл 20 км с крадеными аккумуляторными батареями

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Сегодня, 16:04.
Происшествия

Сотрудники полиции Хабарского района оперативно задержали мужчину, которого подозревают в краже аккумуляторов. Сельчанин протопал 20 км пешком с тяжелыми аккумуляторными батареями ради 300 рублей на выпивку.

Кража, полиция.
Кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в селе Плесо-Курья 34-летний местный житель похитил две аккумуляторные батареи с веранды дома соседа и сдал их в пункт приема металла.

Кража, деревенский дом.
Кража, деревенский дом.

Добро мужчина приметил еще ранее, когда приходил в гости. Пункт приема металла находится в соседнем населенном пункте. Чтобы до него дойти, мужчина прошел пешком около 20 км. Вырученные деньги — всего 300 рублей — он потратил в этот же день на алкоголь.

Сумма ущерба устанавливается. Похищенные аккумуляторы сотрудники полиции изъяли.

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