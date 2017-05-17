Хакеры атаковали сайт Порошенко

В администрации президента (АП) Украины заявили о российский кибератаке на его сайт, сообщает портал "Вести".
В администрации президента обвиняют россиян, которые "в ответ на указ президента" организовали хакерскую атаку.
"Интернет-сайт президента испытывает организованную атаку — мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку из ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы загрузить и "положить" сервера АП", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.
Отмечается, что ІТ-специалисты "держат ситуацию под контролем", пишет bfm.ru.
Ранее президент Порошенко запретил на Украине российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", а также компании "Яндекс", "Лаборатория Касперского", ABBYY, "Софтлайн груп", "1С", "Корпорации "Парус" и другие IT-компании.
Факт
Для блокировки российских сайтов, о которых говорится в указе президента Украины, потребуется два года и $1 млрд.
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