Хакеры атаковали сайт Порошенко

В администрации президента обвиняют россиян, которые "в ответ на указ президента" организовали хакерскую атаку.

"Интернет-сайт президента испытывает организованную атаку — мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку из ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы загрузить и "положить" сервера АП", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что ІТ-специалисты "держат ситуацию под контролем", пишет bfm.ru.

Ранее президент Порошенко запретил на Украине российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", а также компании "Яндекс", "Лаборатория Касперского", ABBYY, "Софтлайн груп", "1С", "Корпорации "Парус" и другие IT-компании.

Факт

Для блокировки российских сайтов, о которых говорится в указе президента Украины, потребуется два года и $1 млрд.