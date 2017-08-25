Хакеры рассылают россиянам вирусные "билеты в США"

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Сегодня, 08:06.
Жизнь

Мошенники начали рассылать письма с "билетами в Вашингтон" от лица авиакомпании Delta Air Lines. В письме"зашит" троян Win32/PSW.Fareit. Об этом компания ESET, специализирующаяся на производстве антивирусов, сообщила в пресс-релизе.

Вирус. Интернет.
Вирус. Интернет. Фото: Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

Пользователь получает пиьсьмо от лица Delta Air Lines, в котором сообщается, что билет в столицу США успешно оплачен и его можно скачать по ссылке. По ссылке находится документ Microsoft Office, в котором и содержится троян.

Вирус крадет логины и пароли из браузеров Google Chrome, Mozilla FirefoxInternet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и проч, а также в приложениях для работы с электронной почтой. После активации вирус собирает все необходимое и отсылает хакерам на север, а после бесследно самоуничтожается из системы.

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