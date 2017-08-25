Хакеры рассылают россиянам вирусные "билеты в США"

Пользователь получает пиьсьмо от лица Delta Air Lines, в котором сообщается, что билет в столицу США успешно оплачен и его можно скачать по ссылке. По ссылке находится документ Microsoft Office, в котором и содержится троян.



Вирус крадет логины и пароли из браузеров Google Chrome, Mozilla FirefoxInternet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и проч, а также в приложениях для работы с электронной почтой. После активации вирус собирает все необходимое и отсылает хакерам на север, а после бесследно самоуничтожается из системы.