Хакеры разместили фильм Навального на сайте Ярославской прокуратуры

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Сегодня, 19:05.
Жизнь

На сайте прокуратуры Ярославской области появилось сообщение с призывом к гражданам не ходить на несанкционированные митинги 12 июня, сопровождавшееся угрозами. Под ним было опубликовано видео Алексея Навального и ФБК о Дмитрии Медведеве, пишет "Интерфакс".

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru.

В сообщении, в частности, говорилось: "Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона".

В областной прокуратуре пояснили, что сайт подвергся хакерской атаке. Сейчас он недоступен.

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