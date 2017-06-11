Хакеры разместили фильм Навального на сайте Ярославской прокуратуры

На сайте прокуратуры Ярославской области появилось сообщение с призывом к гражданам не ходить на несанкционированные митинги 12 июня, сопровождавшееся угрозами. Под ним было опубликовано видео Алексея Навального и ФБК о Дмитрии Медведеве, пишет "Интерфакс".
В сообщении, в частности, говорилось: "Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона".
В областной прокуратуре пояснили, что сайт подвергся хакерской атаке. Сейчас он недоступен.
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