Хакеры взломали сайт клиники и украли фото гениталий знаменитостей

В руках взломщиков оказались личная информация и фотографии знаменитостей, запечатленных во время различных операций.

"Здесь даже есть представители королевской семьи", — заявили киберпреступники, и сообщили, что среди фотографий есть снимки, сделанные во время операций по увеличению и изменению формы груди, а также гениталий. Преступники не выдвигают никаких требований, но угрожают, что снимки в скором времени появятся в сети в свободном доступе.

В LBPS подтвердили, что их серверы подверглись хакерской атаке, а информация о пациентах были украдены, пишет "Росбалт".