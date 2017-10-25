Хакеры взломали сайт клиники и украли фото гениталий знаменитостей

Хакеры группировки The Dark Overlord взломали сервера британской клиники London Bridge Plastic Surgery (LBPS) и выкрали фото гениталий знаменитостей во время операций. Неизвестные завладели частными снимками с помощью взломанного аккаунта электронной почты LBPS, сообщает The Daily Beast.
В руках взломщиков оказались личная информация и фотографии знаменитостей, запечатленных во время различных операций.
"Здесь даже есть представители королевской семьи", — заявили киберпреступники, и сообщили, что среди фотографий есть снимки, сделанные во время операций по увеличению и изменению формы груди, а также гениталий. Преступники не выдвигают никаких требований, но угрожают, что снимки в скором времени появятся в сети в свободном доступе.
В LBPS подтвердили, что их серверы подверглись хакерской атаке, а информация о пациентах были украдены, пишет "Росбалт".
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