101 хариус: тувинцы заплатят больше 120 тысяч рублей на ловлю рыбы в алтайском заповеднике

Задержание браконьеров в Алтайском заповеднике. Фото: altzapovednik.ru. Выловленный хариус. Фото: altzapovednik.ru. Задержание браконьеров в Алтайском заповеднике. Фото: altzapovednik.ru. Выловленный хариус. Фото: altzapovednik.ru.

Напомним, в ходе рейда оперативной группы Алтайского заповедника 5 июня 2016 года в районе озера Джулукуль задержали троих нарушителей на автомобиле УАЗ без регистрационных знаков. При осмотре у браконьеров нашли лодку, рыболовные снасти и 101 хариуса. 60 особей были с икрой, сообщает пресс-служба заповедника. По телефонограмме в заповедник выехали сотрудники МВД России по Улаганскому району и задержали нарушителей.

Мужчинам назначили наказания в виде штрафов и исправительных работ. Кроме того, они должны возместить ущерб за вылов водных биологических ресурсов на территории заповедника в размере 120 750 рублей.