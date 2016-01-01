101 хариус: тувинцы заплатят больше 120 тысяч рублей на ловлю рыбы в алтайском заповеднике

В Республике Алтай осудили двоих граждан Республики Тыва, которые в июне 2016 года незаконно выловили 101 хариуса в устье реки Верхний Чулышман в районе озера Джулукуль на территории Алтайского заповедника.
Напомним, в ходе рейда оперативной группы Алтайского заповедника 5 июня 2016 года в районе озера Джулукуль задержали троих нарушителей на автомобиле УАЗ без регистрационных знаков. При осмотре у браконьеров нашли лодку, рыболовные снасти и 101 хариуса. 60 особей были с икрой, сообщает пресс-служба заповедника. По телефонограмме в заповедник выехали сотрудники МВД России по Улаганскому району и задержали нарушителей.
Мужчинам назначили наказания в виде штрафов и исправительных работ. Кроме того, они должны возместить ущерб за вылов водных биологических ресурсов на территории заповедника в размере 120 750 рублей.
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