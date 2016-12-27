Хирург получил президентский грант 3,1 млн рублей на мотопробег

Деньги предназначены для реализации проекта "Славянский мир", в рамках которого будут осуществляться "мотоциклетные и автомобильные паломничества и пробеги, направленные на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии", сообщает Би-Би-Си со ссылкой на текст грантовой заявки, поддержанной одним из операторов последнего в уходящем году распределения президентских грантов, пишет РБК.

Примерно ту же сумму – 3 млн рублей – получила всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство", которую возглавляет бывший губернатор Подмосковья и бывший депутат Госдумы Борис Громов. Деньги потратят на проведение патриотического автопробега по городам России от Калининграда до острова Русский с показом спектакля "Молодая гвардия" Владимирского областного драматического театра, следует из заявки проекта. Целью проекта названо "объединение многонационального и многоконфессионального народа России вокруг подвига молодогвардейцев".

Втрое больше будет потрачено на проект, заявленный организацией "Социатива" из Перми. Она выиграла почти 9 млн рублей, предназначенные на забег "Москва - Пекин: навстречу будущему". Проект представляет собой организацию и проведение по указанному маршруту забега известного российского ультрамарафонца Александра Капера, который в феврале 2016 года пробежал марафон в Грозном при поддержке руководства республики и байкеров из "Ночных волков", пишет znak.com.

Всего девять грантооператоров за год распределили 4,6 млрд рублей, которые им выделил президент Владимир Путин своим распоряжением в начале года. Институт президентских грантов для НКО существует с 2006 года, но активизировался в 2012 году, когда Госдума приняла закон об "иностранных агентах", ограничивший для НКО возможность получать деньги из-за рубежа.