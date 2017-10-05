"Авиафлот" представляет "Хит-парад туров" по доступной цене

"Хит-парад туров" от компании "Авиафлот" - это одни из самых популярных и востребованных туристических направлений, которые актуальны на осень-зиму 2018. Все желающие провести незабываемо свой отпуск в этот период, смогут выбрать тур по впечатляющей своей доступностью цене. На сайте компании "Авиафлот" опубликован ТОП-10 туристических предложений: Тайланд, Индия, Вьтенам, Китай или может быть райский уголок – Доминикана, решать и выбирать вам.
Туры по сниженным аукционным ценам доступны только до 30 октября 2017 года во всех туристических офисах компании "Авиафлот"!
Топ -10 туров
- Вылет 17.12.2017 из Барнаула на 12 ночей.
- Отель Bella Boutique Hotel 3*, Нячанг, питание завтраки.
- Цена 31 250 руб. на 1 взрослого при двухместном размещении.
- В стоимость входит: проживание в отеле, питание - завтраки, авиаперелет, трансфер, аэропорт - отель -аэропорт, медицинская страховка.
- ТО Анекс Тур.
- Вылет из Новосибирска 04.12.2017 на 7 ночей.
- Стоимость 22450 руб. на 1 взрослого при двухместном размещении.
- Отель Infinity Ocean Beach Resort 4*, питание - завтраки.
- В стоимость входит проживание в отеле, питание – завтраки, авиаперелет, трансфер аэр. - отель - аэр., медицинская страховка.
- ТО Анекс Тур.
- Вылет из Новосибирска 27.11.2017 на 6 ночей.
- Стоимость на 1 взрослого при двухместном размещении 32200 рублей.
- Отель Citymax Sharjah 3*.
- В стоимость входит: проживание в отеле, питание – завтрак, авиаперелет, трансфер аэр. - отель - аэр., медицинская страховка.
- ТО Анекс Тур.
- Вылет из Барнаула 23.11.2017 на 11 ночей.
- Стоимость 34000 рублей на 1 взрослого при двухместном размещении.
- Отель Ambassador City Jomtien Inn Wing 3*.
- В стоимость входит: проживание в отеле, питание – завтрак, авиаперелет, трансфер аэр. - отель - аэр., медицинская страховка.
- ТО Пегас Туристик.
- Вылет из Новосибирска 08.12.2017 на 9 ночей.
- Стоимость на 1 взрослого при двухместном размещении 33200 рублей.
- Отель La Casa Siolim 3*.
- В стоимость входит: проживание в отеле, питание – завтрак, авиаперелет, трансфер аэропорт - отель - аэропорт, медицинская страховка, оформление визы в Индию.
- ТО Санмар.
- Вылет 21 октября из Новосибирска на 8 ночей.
- Отель TSANOTEL 3*. 2 – х раз. питание.
- Цена 37 500 руб.
- В стоимость входит авиаперелет, трансфер аэропорт отель аэропорт, медицинская страховка, проживание в выбранном отеле, завтрак, ужин.
- ТО Библио Глобус.
- Вылет из Новосибирска 1 ноября на 7 ночей.
- Стоимость 35 500 руб. на человека при двухместном размещении PRAGUE CENTRE 3 ****, завтраки.
- В стоимость входит авиаперелет, трансфер аэр. - отель - аэр., медицинская страховка, проживание в выбранном отеле.
- Дополнительно оплачивается: виза – 80 евро на взрослого.
- ТО Анекс.
- Вылет из Москвы 2 ноября на 7 ночей.
- Стоимость 55 000 руб. на человека при двухместном размещении WHALA!BAYAHIBE 4 ****.
- В стоимость входит авиаперелет, трансфер аэр. - отель - аэр., медицинская страховка, проживание в отеле, все включено.
- ТО Анекс.
- Вылет из Москвы 7 декабря на 12 ночей.
- Стоимость 39 000 руб. на человека при двухместном размещении. HAPPY BANANA HOTEL 2*, завтраки.
- В стоимость входит авиаперелет, трансфер аэр. - отель - аэр., медицинская страховка, проживание в отеле.
- ТО Корал.
- Вылет из Москвы 2 декабря, 7 ночей.
- Стоимость 40 000 р.
- Отель ALTONA.
- В стоимость входит авиаперелет, трансфер а/э – отель – а/э, мед. страховка, проживание в отеле, завтрак.
- Дополнительно оплачивается: виза – 80 евро на взрослого.
Напоминаем, что при раннем бронировании туров есть реальная возможность приобрести туры в 1,5 - 2 раза дешевле, чем "горящие туры".
Подробная консультация по тел.: (3852) 22-68-76, (3852) 22-66-66. Или заходите на наш сайт и самостоятельно рассчитываете свой тур.
Группа компании "Авиафлот" - крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае ежедневно помогает своим клиентам бронировать авиабилеты и туры в любую точку мира.
Летайте и отдыхайте вместе с компанией "Авиафлот"!
Справка
Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66
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