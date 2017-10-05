"Авиафлот" представляет "Хит-парад туров" по доступной цене

Туры по сниженным аукционным ценам доступны только до 30 октября 2017 года во всех туристических офисах компании "Авиафлот"!

Топ -10 туров

1. Вьетнам, Нячанг Вылет 17.12.2017 из Барнаула на 12 ночей.

Отель Bella Boutique Hotel 3*, Нячанг, питание завтраки.

Цена 31 250 руб. на 1 взрослого при двухместном размещении.

В стоимость входит: проживание в отеле, питание - завтраки, авиаперелет, трансфер, аэропорт - отель -аэропорт, медицинская страховка.

ТО Анекс Тур.

2. Китай, Хайнань Вылет из Новосибирска 04.12.2017 на 7 ночей.

Стоимость 22450 руб. на 1 взрослого при двухместном размещении.

Отель Infinity Ocean Beach Resort 4*, питание - завтраки.

В стоимость входит проживание в отеле, питание – завтраки, авиаперелет, трансфер аэр. - отель - аэр., медицинская страховка.

ТО Анекс Тур.

3. ОАЭ, Шарджа Вылет из Новосибирска 27.11.2017 на 6 ночей.

Стоимость на 1 взрослого при двухместном размещении 32200 рублей.

Отель Citymax Sharjah 3*.

В стоимость входит: проживание в отеле, питание – завтрак, авиаперелет, трансфер аэр. - отель - аэр., медицинская страховка.

ТО Анекс Тур.

4. Таиланд, Паттайя Вылет из Барнаула 23.11.2017 на 11 ночей.

Стоимость 34000 рублей на 1 взрослого при двухместном размещении.

Отель Ambassador City Jomtien Inn Wing 3*.

В стоимость входит: проживание в отеле, питание – завтрак, авиаперелет, трансфер аэр. - отель - аэр., медицинская страховка.

ТО Пегас Туристик.

5. Индия, Гоа Вылет из Новосибирска 08.12.2017 на 9 ночей.

Стоимость на 1 взрослого при двухместном размещении 33200 рублей.

Отель La Casa Siolim 3*.

В стоимость входит: проживание в отеле, питание – завтрак, авиаперелет, трансфер аэропорт - отель - аэропорт, медицинская страховка, оформление визы в Индию.

ТО Санмар.

6. Кипр Вылет 21 октября из Новосибирска на 8 ночей.

Отель TSANOTEL 3*. 2 – х раз. питание.

Цена 37 500 руб.

В стоимость входит авиаперелет, трансфер аэропорт отель аэропорт, медицинская страховка, проживание в выбранном отеле, завтрак, ужин.

ТО Библио Глобус.

7. Чехия. Прага Вылет из Новосибирска 1 ноября на 7 ночей.

Стоимость 35 500 руб. на человека при двухместном размещении PRAGUE CENTRE 3 ****, завтраки.

В стоимость входит авиаперелет, трансфер аэр. - отель - аэр., медицинская страховка, проживание в выбранном отеле.

Дополнительно оплачивается: виза – 80 евро на взрослого.

ТО Анекс.

8. Доминиканская республика Вылет из Москвы 2 ноября на 7 ночей.

Стоимость 55 000 руб. на человека при двухместном размещении WHALA!BAYAHIBE 4 ****.

В стоимость входит авиаперелет, трансфер аэр. - отель - аэр., медицинская страховка, проживание в отеле, все включено.

ТО Анекс.

9. Шри - Ланка Вылет из Москвы 7 декабря на 12 ночей.

Стоимость 39 000 руб. на человека при двухместном размещении. HAPPY BANANA HOTEL 2*, завтраки.

В стоимость входит авиаперелет, трансфер аэр. - отель - аэр., медицинская страховка, проживание в отеле.

ТО Корал.

10. Париж Экскурсионный тур "Променад" Вылет из Москвы 2 декабря, 7 ночей.

Стоимость 40 000 р.

Отель ALTONA.

В стоимость входит авиаперелет, трансфер а/э – отель – а/э, мед. страховка, проживание в отеле, завтрак.

Дополнительно оплачивается: виза – 80 евро на взрослого.

Напоминаем, что при раннем бронировании туров есть реальная возможность приобрести туры в 1,5 - 2 раза дешевле, чем "горящие туры".

Подробная консультация по тел.: (3852) 22-68-76, (3852) 22-66-66. Или заходите на наш сайт и самостоятельно рассчитываете свой тур.

Группа компании "Авиафлот" - крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае ежедневно помогает своим клиентам бронировать авиабилеты и туры в любую точку мира.

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Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66

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